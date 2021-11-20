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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي حلمي : الحب والاحتواء سر جمال و بهجة المرأة

مي حلمي
مي حلمي

 نشرت  الإعلامية مي حلمي  فيديو  جديد عبر خاصية الاستوري من  خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 و عبرت مي حلمي عن اشتياقها لجمهورها، و سبب اطلالتها  الجميلة  المبهجة التي تظهر علي ملامح وجهها.

وأجابت مي حلمي قائلة : وحشتوني، عارفة إني بقالي كتير مبطلعش أتكلم معاكم، حقيقي مفتقداكم زي ما إنتم مفتقدني.

وأضافت مي حلمي: شكرًا على كل كلامكم الحلو ليا، ورأيكم على صوري، ولو شكلي بقى أحلى، فا ده علشان الواحد لما بيكون مرتاح من جواه، بيظهر ده على وشه.

واستكملت: الواحد لما بيبقى في قلبه حب، وحد بيحتويه وحد بيصونه، بيبان على كل حته فيه.

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وكان النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أصدر القرار رقم 19 بمنع ظهور مي حلمي، مقدمة برنامج “الحكم” على قناة “الحدث اليوم”، على أى وسيلة إعلامية داخل مصر؛ لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة، ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.


جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة الذى أوصى بأن المذكورة كانت خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى.
 

وبالفحص فى جداول القيد وسجلات التصاريح، تبين أن مى حلمى غير مقيدة بالنقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي.
 

وعليه فقد اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ يوم الأحد، الموافق 29/8/2021، وناقش الموضوع ووافق علي قرار  منعها من الظهور.
 

وأصدر نقيب الإعلاميين، القرار سالف الذكر لسنة 2021 استناداً إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016.

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