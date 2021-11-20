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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة منع مطربي المهرجانات من الغناء.. ريها سعيد: أوعي تعاتب جاهل

صدى البلد

ردت الاعلامية ريهام سعيد مدافعا عن المطرب هاني شاكر بعد  قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 من مؤدى المهرجانات من الغناء في مصر.

 و نشرت صورة للمطرب هاني شاكر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  و علقت قائلة: امير الغناء العربي اوعي تزعل انت اكبر من كده بكتير و اوعي تعاتب جاهل . مش فاهمين ان لو الاعلام و الغنا و التمثيل اتساب من غير رقابه ده هايبوظ الذوق العام 

 

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و تابعت : اتمنع ليه فيلم انجلينا جولي ، اتمنع عشان اولادنا و مستقبلهم عشان قيمنا و دينا . علي فكره كنت اول واحده بدافع عنهم في بداياتهم موزه و شاكوش و غيرهم بس الي حصل بعد كده كان مخجل حتي في ناس من الي متسابين يغنوا بقوا بيقدموا اسفاف ووجود الراقصه الي مالهاش دعوه بالفن خالص بلبسها العجيب بقي حاجه ثابته في الكليبات.

 

و استكملت : استاذ هاني شاكر شكرا انك بتحافظ علي الفن المصري الي كان فيه ام كلثوم وعبد الحليم حافظ كان في شكوكو بس كان مونولوجست مابيقولش علي نفسه مطرب ولا بيقول كلام خارج . لو مؤمنين ان في حريه مطلقه يبقي وافقوا علي انتشار المخدرات و الافلام الاباحيه و غيرها و قولوا كل واحد حر يختار الطريق الي يناسبه.

 

يذكر ان أثار قرار نقابة الموسيقيين بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يقدم التحية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على القرار لرفضه هذه النوعية من الغناء وبين معارض يرى أنه يجب إعطائهم فرصة وعدم منعهم تماما إنما تقييمهم وتوجيههم.

 

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