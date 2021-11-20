برلماني: الزراعة تحظى باهتمام رئاسي.. وتحقيق الاكتفاء في بعض المحاصيل والخضروات

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرا بقطاع الزراعة خلال عهد الرئيس السيسي، فمنذ بداية حكمه وهو حريص على تعزيز التوسع الأفقي والرأسي وتعزيز الأمن الغذائي للمصريين عبر استراتيجية طموحة لقطاع الزراعة.

وأشار عبد الهادي في تصريحات له، إلى المشروع العملاق مستقبل مصر الزراعي، والذي ستصل حجم الأراضي المستصلحة منه، بعد انتهاء مراحله إلى نحو 2.2 مليون فدان، فيما يتم استصلاح نحو مليون فدان في المرحلة الأولى.

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر"، بحيث يجرى تنفيذه في إطار شامل ومتكامل، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة وحتى يكون قاطرة للتطور الزراعي في الدولة برمتها.

واكد نائب المنصورة، أن التنمية في قطاع الزراعة، قد آتت ثمارها الفترة الماضية، بعدما تخطت الصادرات الزراعية نحو 33 مليار جنيه العام الماضي، كما تم تحقيق الاكتفاء الزراعي في بعض المحاصيل والخضروات، مشددًا على أن مصر تعيش نهضة زراعية واقتصادية شاملة.