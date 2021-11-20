لحصولهم على المركز الأول في الابتكار.. برلمانية تكرم فريق الأطفال FBWA TECHNO SPACE

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بفريق عمل FBWA TECHNO SPACE ، وحصول الأطفال على المركز الأول في مسابقة المنتدي الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا في معهد بحوث الإلكترونيات ،ضمن منافسة 88 فريق عبر البلدان الأفريقية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقامت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، بتكريم الأطفال الحاصلين على المركز الأول، معربة عن سعادتها بالأطفال الفائزين و تفاعل أولياء الأمور لحصول أبنائهم على المركز الأول في الابتكار والتكنولوجيا في السنوات الأولى من عمرهم.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن دعم الأطفال منذ الصغر وتقديم كافة الأليات التي تساعدهم على خلق جيل مبتكر معتمد على ذاته، يساعد البلاد على التقدم دائمًا، متمنيه أن يتم دعم الدولة والقيادات السياسية لهذه الفئة من الأطفال منذ السنوات الأولى من عمرهم، لكي يتم الاعتماد عليهم فيما وبعد وليتم خلق جيل قادر على المواجهة والعمل بجماعية ويستخدم التكنولوجيا استخداما إيجابيا.

ومن جانبها ، أكدت أ لمياء الشريف، مديرة المشروع، أن فريق FBWA TECHNO SPACE PROJECT ، يساعد على تنشئة جيل متقدم قادر على مواكبة التطور التكنولوجي، خاصة وأنه يتم دمج العلوم بالتكنولوجيا بالبرمجة والرياضيات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المسابقة ما هو إلا خلق روح التعاون بين الأطفال بعضهم ببعض، فضلا عن أنشاء فكرة العمل الجاد في عقول الأطفال منذ الصغر، ومساعدة الأخرين، و احترام الاخرين، وتبادل الرأي.

وأشارت الشريف، إلى أنه تم الفوز بالمنصب الأول نتيجة الجهد المبذول من قبل فريق عمل متخصص تم تدريبه على اعلى مستوى ليكون قادر على نقل المعلومة بشكل جيد وأيضا استيعاب قدرات الأطفال المختلفة واعاده توجيها وصياغتها بشكل يخدم المجموعة والطفل لاكتشاف ذاته و ان التكريم ونتيجة المسابقة كان نتيجة الجهد المبذول والعمل والتركيز من المدربين والأطفال.