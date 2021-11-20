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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال الساعات القادمة .. الأرصاد تحذر من أمطار تضرب هذه المحافظات | فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس ، اليوم ، السبت ، بالقاهرة الكبرى ، ومحافظات الوجه البحري والصعيد.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن الطقس يشهد حالة عدم استقرار ، منذ مساء الأمس ، خاصة على مدن الوجه البحري ، والتي تعرضت أيضا لأمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد .

ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد إلى أن الأمطار بدأت في الصباح الباكر بالامتداد لمدن الدلتا مثل الغربية والدقهلية ، ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها على كافة مدن الدلتا والصعيد ومدن القناة وسيناء في الساعات القادمة .

ونوهت أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ونشاط للرياح ، وذلك بسبب منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط .

وأكدت أن هناك فريق عمل متخصص داخل الأرصاد الجوية يعمل مع جميع المحافظات ، لمتابعة حالة الطقس مع غرف الأزمات لحظة بلحظة ؛ تقليصا للخسائر ، معقبة : “ نلبس ملابس شتوية معتدلة لأن درجات الحرارة هترتفع الأيام المقبلة ”   . 
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد توك شو درجات الحرارة

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