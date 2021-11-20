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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على خطى واشنطن.. بريطانيا تدرس مقاطعة أولمبياد بكين 2022 دبلوماسيًا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يدرس مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد بكين 2022، احتجاجا على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة، إن "مناقشة نشطة" جارية في الحكومة البريطانية، وقيل إن وزيرة الخارجية ليز تروس تؤيد المقاطعة.

وأضافت الصحيفة، أنه في ظل أحد الخيارات، لن يحضر الوزراء البريطانيون دورة الألعاب، غير أن سفير البلاد لدى الصين سيحضرها.

وأفاد التقرير بأن خمسة سياسيين من حزب المحافظين راسلوا جونسون وحثوه على حظر أي تمثيل دبلوماسي بريطاني رسمي في الأولمبياد الشتوي في فبراير المقبل.

أول تعليق من الصين على دعوة بايدن لمقاطعة أولمبياد بكين 2022

أمريكا تدرس مقاطعة أولمبياد بكين 2022

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أكد أمس، أن تسييس أولمبياد 2022 المرتقبة في بكين، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالحركة الأوليمبية ومصالح الرياضيين.

وقال تشاو ليجيان، تعليقا على تقارير عن مقاطعة دبلوماسية محتملة من قبل الولايات المتحدة، لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية عام 2022 في بكين: "الألعاب الأوليمبية الشتوية والألعاب الأوليمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2022 في بكين، هي مسرح للرياضيين من جميع أنحاء العالم، وهم أبطال حقيقيون للألعاب القادمة؛ وأي تسييس للرياضة ينتهك الروح الأوليمبية ويضر بمصالح الرياضيين من جميع البلدان"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

 

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