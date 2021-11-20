تعرف على تفاصيل مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن للحد من الزيادة السكانية

قالت ديزيرية لبيب، مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن، إن الزيادة السكانية تعد المشكلة رقم واحد في مصر، كما أنها مشكلة تلتهم ثمار التنمية داخل الدولة تدريجيا.



وأضافت "ديزيرية لبيب" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز، أن مشروع "2 كفاية" يستهدف الحد من الزيادة السكانية داخل المحافظات الأكثر فقرا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب.



وأوضحت أن الفترة الماضية ارتبط العديد من المفاهيم الخاطئة بمفهوم الحد من الزيادة السكانية والإنجاب، متابعة: هناك مفاهيم صحية و مجتمعية ودينية خاطئة.



وأردفت: من ضمن المفاهيم الصحية الخاطئة هي وسائل تنظيم الأسرة وحطورتها على المرأة، متابعة:" فكرة أن الولاد سند وعزوة والزواج المبكر للفتيات ليس لها أي أساس من الصحة ويتسبب في زيادة الازمة".

وأشارت إلى أن مشروع "2 كفاية" يتعاون مع المنظمات الأهلية لنشرة فكرة تحديد النسل والحد من أزمة الزيادة السكانية.