السفارة العمانية بأمريكا تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

إحتفلت سفارة سلطنة عُمان في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر الاتصال المرئي بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد .

واستعرض موسى بن حمدان الطائي سفير سلطنة عُمان لدى الولايات المتحدة الأمريكية في كلمة له مسيرة النهضة المتجددة التي تشهدها السلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق مشيراً إلى المنجزات والمكتسبات العُمانية التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وأشاد بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة، مستذكرا مواصلة المسيرة التي اختطّها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

وهنّأ جوي هود Joey Hood مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في كلمة له السلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق والشعب العُماني بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد.

وتطرق ايضا إلى العلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون الثنائي القائم بين البلدين في المجالات كافة، مشيراً إلى تقدير الإدارة الأمريكية بالدور الذي تقوم به السلطنة في الموضوعات الإقليمية في المنطقة.

وثمن المساعدة المقدمة من سلطنة عُمان في عمليات نقل الأمريكان من أفغانستان، متطلعاً إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

من جانب آخر عبّر عدد من السفراء الأمريكيين السابقين لدى سلطنة عُمان عن تهانيهم للسلطنة بهذه المناسبة، مشيرين إلى مسيرة النهضة المتجددة وما تحقق على أرضها من منجزات وتطور في مناحي الحياة كافة ، متحدثين عن تجارب عملهم في سلطنة عُمان، ومشيدين بالسياسة الخارجية العُمانية الحكيمة والعلاقات الثنائية التي تربط سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة الأمريكية و أكاديميون وباحثون ومفكرون، وسفراء الدول المعتمدين في واشنطن وعدد من المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة .