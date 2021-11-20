صبحي: مصر في عهد الرئيس السيسي حققت إنجازات غير مسبوقة بمجال الرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة تاريخية وحضارية غير مسبوقة فى مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية .



وقال وزير الشباب والرياضة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر برؤية ودعم وتوجيه مستمر من الرئيس السيسي شهدت طفرة في مجال الرياضة لأهميتها على المستوى الصحى والشبابى بل وعلى صعيد المنافسات المحلية والقارية والعالمية .



وتابع الدكتور أشرف صبحي أنه فى مجال المنشآت الشبابية حققت مصر تقدما كبيرا ونقلة حضارية تتفق ومصر الجديدة حيث بلغت قيمة الاستثمارات فى هذا المجال 16 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تمت فى إقامة وتطوير منشآت شبابية متنوعة وأندية رياضية وصالات رياضية لمختلف اللعبات إضافة إلى استثمارات من الوزارة وأخرى بنظام الاستغلال .



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى توجيه الرئيس السيسي بإقامة مدينة مصر الأوليمبية والتى سيتم افتتاحها عالميا قريبا كأحدث منشأة رياضية مصرية دولية .



وأضاف أن مصر الجديدة تستضيف أكبر الفاعليات الرياضية العالمية والإفريقية والعربية لما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وقدرات فائقة، ورغم تداعيات كورونا فاستضافت كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 وبطولة العالم لكرة اليد وغيرها من البطولات .



وأوضح صبحي أن مصر تستضيف حاليا واحدة من أقوى البطولات الدولية على مستوى العالم، بما يعد طفرة غير مسبوقة في استغلال وتطوير البنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات الدولية المختلفة في جميع المجالات.



ولفت إلى أن استضافة مصر لبطولة Iron Man في نسختها الأولى في مصر، أمر يدعو إلى الفخر والعمل على تعظيم السياحة الرياضية في مصر، مضيفاً أن مشاركة 1500 متسابق ومتسابقة من 72 دولة على مستوى العالم، لهو مؤشر لنجاح الدولة المصرية في استضافة البطولة والتسويق الخارجي الجيد لها واستغلال كافة إمكانياتها لنجاح البطولة حيث تتنوع سباقات البطولة ما بين السباحة والجري والدراجات حيث تقام منافسات السباحة علي مسافة 9ر1 كم، وسباق الدراجات من مدينة سهل حشيش والعودة بإجمالي 90 كم وسباق الجري بطول 1ر21 كم.

وأشار صبحي إلى أن سياسة وزارة الشباب والرياضة فى عهد الرئيس السيسي هى العمل على أن تصبح مصر وجهة الاتحادات الدولية الرياضية لاستضافة منافساتها المختلفة، بجانب تنفيذ الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى ضمن أجندة دولية سنوية والتي تساهم في تنشيط السياحة الرياضية المصرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن فوز مصر باستضافة كأس العالم لكرة السلة لأول مرة فى إفريقيا وذلك تقديرا لمكانة مصر وما تملكه من إمكانيات رياضية .

وقدم الوزير، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم شباب مصر بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له دوام الصحة والعافية ومشيدا بالإنجازات التى حققتها مصر فى عهد الرئيس السيسي فى كل المجالات وبناء مصر الحديثة .