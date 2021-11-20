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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر الخير تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس.. وتستعد بـ30 ألف كرتونة مواد غذائية وبطانية

صدى البلد

أعلنت مؤسسة مصر الخير، حالة الطوارئ داخل المؤسسة، استعداد لاستقبال موجة الطقس السيء والامطار التي بدأت في الهطول في بعض محافظات الجمهورية.

 

وقال أحمد صلاح رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة شكلت غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمحافظات لمتابعة تطورات الأوضاع، أولا بأول للتدخل في المناطق المنكوبة فوراً وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلاً عن أن مديري مكاتب مؤسسة مصر الخير في كل المحافظات ممثلين في غرف العمليات التي تشكلها المحافظات وتنعقد برئاسة محافظ الإقليم أو السكرتير العام باعتبارها أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر.


وأشار الي أن مؤسسة مصر الخير، جهزت مواد إغاثية في المخازن لمواجهة تداعيات الطقس السيء بكميات كبيرة وصلت  لنحو ١٥ الف كرتونة مواد غذائية تضم كافة السلع الأساسية، و  ١٥ ألف لحاف وبطانية لمواجهة البرد، ونحو ١٠ الاف حصيرة، فضلا ٥ أفران متنقلة لإنتاج الخبز في القاهرة والإسكندرية والغربية وقنا وأسوان بحيث تغطي كل واحدة منهم قطاع من قطاعات الجمهورية، و١٦٠ خيمة إيواء تكفي الواحدة منهما نحو ٦ أشخاص، سيتم تحريكها للمناطق المنكوبة فوراً.

 

وأوضح صلاح أن المؤسسة وفرت أيضا معدات إضاءة تتمثل في شمع وكبريت بكميات كبيرة تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن وضع خطة عاجلة لتوفير كراتين مياه معدنية في حالة انقطاع المياه أو عدم توفرها في بعض المناطق.

 

وأكد رئيس قطاع التنفيذ ، أن المؤسسة وضعت خطة مرنة لتحريك ودعم أي منطقة متضررة وخاصة المناطق المعرضة بصورة أكبر للسيول وخاصة في البحر الاحمر ومحافظات الوجه البحري ومطروح لتقديم الدعم العاجل لها من المحافظات المجاورة في حالة عدم كفاية المواد الموجودة بالمخازن بتلك المحافظات.

 

ولفت إلى أن المساعدات العاجلة لا تتضمن تقديم شنط المواد الغذائية والأغطية وكراتين مياه وأغطية للأسر المتضررة، وتوفير خيم الايواء في حالة تضرر المنازل ووجود حاجة إليها، ولكن سيتم حصر المنازل المتضررة من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة لها.

 

وقال المهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير أن لجنة الإغاثة والطوارئ بمؤسسة مصر الخير في إنعقاد مستمر،  وتم تشكيل فريق عمل لتقديم المساعدات العاجلة في أي مكان علي مستوي الجمهورية.

 

وأشار إلى أن مؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمحافظات للتعامل مع اي آثار جانبية للأمطار أو السيول، موضحة أنها تعمل مع الجمعيات الشريكة  للوصول للمتضررين في أسرع وقت وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.


ولفت الي أن المؤسسة قامت بتعزيز مخزونها من مواد الاغاثة داخل مخازنها المختلفة، لمواجهة تداعيات الطقس السيء، تحسبا لأي أحداث تحتاج تقديم المزيد من المساعدات ومواد الاغاثة.

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