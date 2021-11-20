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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين: حل الأزمة بين لبنان ودول الخليج يبدأ من الداخل اللبناني

عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني

أعلن وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، اليوم السبت، أن حل الأزمة بين لبنان ودول الخليج يبدأ من داخل لبنان نفسه.

وقال الزياني في كلمة له في مؤتمر حوار المنامة الأمني إن حل الأزمة اللبنانية الخليجية يبدأ من الداخل اللبناني، مع ضرورة تغير علاقة بيروت مع دول الخليج.

وأضاف "نحن بإمكاننا تقديم المساندة لإيجاد حلول في المستقبل ولكن بعد أن يبدي اللبنانيون رغبتهم في تغيير سلوك حزب الله.. وتغيير السلوك في لبنان وفي دول الجوار وعلاقة لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة".

ولفت وزير خارجية البحرين أن "الأمر تحد كبير للبنانيين حتى يراجعوا سياساتهم مع حزب الله ومحاولة إيجاد طرق لتطبيق القرارات على ارض الواقع"، مضيفا "رأينا حزب الله يهدد السعوديين".

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وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أكد أمس، استعداده للاستقالة من منصبه فورا إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى انفراجة في العلاقات اللبنانية - الخليجية.

وقال قرداحي، في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إنه منفتح على أي حلول تحقق المصلحة الوطنية" مضيفا "مستعد لترك وزارة الإعلام فورا إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى انفراج في العلاقات اللبنانية - الخليجية".

وتابع قائلا: "الجميع أصبحوا يعلمون أن المشكلة الراهنة تتجاوزني بكثير وتتعلق بالموقف السعودي من دور حزب الله في لبنان والإقليم، كما صرحت الرياض نفسها أكثر من مرة، أما ما يحول دون اجتماع مجلس الوزراء فهو بالدرجة الأولى الانقسام حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إضافة إلى أن الحكومة تواجه معي ومن دوني تحديات صعبة جدا على المستويات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وما الارتفاع الكبير في اسعار الأدوية سوى عينة من تلك التحديات الحالية والمتوقعة، وعليه تصبح قصتي مجرد تفصيل بسيط ضمن هذه التعقيدات".

 

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