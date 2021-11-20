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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 23 قضية مخدرات في حملة أمنية بـ طوخ

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

شنت مديرية أمن القليوبية حملةعلى قرى مركز طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وحائزى الاسلحة النارية حيث تم ضبط  23  قضية إتجار فى المواد المخدرة و6 قطع سلاح نارى وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء محمد عنانى مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة لاستهداف  وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.


اسفرت الحمله عن ضبط 6 قطع سلاح نارى  بندقية آلية  و 5 فرد خرطوش وعدد 22 طلقة مختلفة الأعيرة  بحوزة 6 متهمين وضبط 23  قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها  كميات من الموادوالأقراص المخدرة المتنوعة   بحوزة  23 متهم "لعدد 6منهم معلومات جنائية.


كما تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وتنفيذ 7439  حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

طوخ مدير أمن القليوبية سلاح ناري تجار المخدرات الأسلحة النارية المواد المخدرة الاقراص المخدرة ضبط حائزى الأسلحة النارية مباحث القليوبية

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