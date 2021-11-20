مع شوبير.. محمد سراج يكشف آخر مستجدات إستاد الأهلي

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، آخر مستجدات إنشاء استاد الأهلي.

وأضاف سراج في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون الذي يقدمه أحمد شوبير : عنق الزجاجة في الموافقات ونجح الخطيب في أخذها جميعا من الجهات المعنية .

وأكمل : تمويل استاد الأهلي ليس أزمة بالنسبة لنا ولكن الموافقات كانت بالنسبة لنا عنق الزجاجه

وأوضح : نحن في مرحلة الرسومات والتصميمات الهندسية بالكامل وتم طرح كراسة الشروط حقوق التسمية الخاصة بالملعب وهي مصدر من المصادر المهمة لتمويل الاسماء .

وعن ملف الإنشاءات بشكل كامل قال : محمود الخطيب رئيس النادي اهتم بالانشاءات في كل فروع النادي في الجزيرة تم تجديد الأسوار بالكامل بهوية الاهلي وتم الاستفادة منها تسويقيا وتم الاستفادة منها ماليا وتم تطوير استاد التتش وغرف اللاعبين

وأختتم محمد سراج تصريحاته قائلا : المجالس تستكمل شغل السابق وهذا ما يميز النادي الاهلي وسيتم عمل برج أيقوني لـ النجوم العشرة .