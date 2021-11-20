طالب بإعلان موقف واضح من انتشارها.. برلماني: مراكز الدروس الخصوصية وراء انهيار العملية التعليمية

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق، الحكومة بإعلان موقفها بكل وضوح من الانتشار الكبير لمراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التى أدت إلى عزوف التلاميذ عن الذهاب الى مختلف المدارس بالتعليم قبل الجامعى.



وقال " مسعود " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إنه للاسف الشديد تم غلق وتشميع 11 مركزاً للدروس الخصوصية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب دون أن يتطرق المسئولون فى اسباب غلق هذه المراكز إلى انها مجرمة وغير مسموح بوجودها متسائلاً : هل ذلك الامر يعنى تقنين الحكومة والسماح بعمل مراكز وسناتر الدروس الخصوصية.



وقال المهندس أمين مسعود إن الدكتور طارق شوقى أكد اكثر من مرة على تجريم مثل هذه المراكز وعدم السماح بها كما أن هناك عدداً من المحافظين كانوا يقومون بانفسهم بشن حملات داخل محافظاتهم واتخاذ قرارات بغلقها ومحاسبة القائمين عليها، مؤكداً أن السبب الرئيسى فى انهيار العملية التعليمية داخل مختلف مدارس التعليم قبل الجامعى هو انتشار آفة الدروس الخصوصية.



كانت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم قد شنت حملة مكبرة لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».



واستهدفت الحملة مراكز الدروس الخصوصية بحي شرق الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.



وأسفرت الحملة عن غلق 11 مركزا للدروس الخصوصية بمناطق «باكوس، العوايد، جناكليس، كوبري الناموس، تعاونيات سموحة، عزبة سعد»، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.



فى سياق متصل، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه جرى غلق وتشميع 4 منشآت تجارية أخرى بطريق الكورنيش ومنطقة سان ستيفانو، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.