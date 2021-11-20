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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 21.4 مليار دولار دعم كبير للاقتصاد

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى ، أن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين  خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 لنحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2.0 مليار دولار وبمعدل 10.4% مقارنة بالفترة يناير/أغسطس 2020 ، بأنه انجاز ودعم كبير للاقتصاد الوطنى.


ووجه " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير لجميع أبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم ، على هذا الدور الوطنى الكبير والعظيم لدعم الدولة المصرية ، مؤكداً أن المصريين بالخارج فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لهم أدوارهم المتعددة فى دعم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.


كما وجه الدكتور محمد الصالحى ، تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج للنجاحات الكبيرة التى حققتها فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى مختلف القضايا والملفات التى تهم جميع المصريين الشرفاء بالخارج ، مشيداً بمبادرتها المتعددة فى حث واستجابة المصريين فى المساهمة فى جميع المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة ".


وأكد الدكتور محمد الصالحى ، أن المصريين بالخارج اصبح لهم دورهم السياسى المهم والكبير فى دعم الدولة المصرية ودعم السياسات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى اقليمياً وعربياً ودولياً، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج حققوا نجاحات مبهرة فى مواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر خاصة فيما يتعلق بشكف وتعرية اكاذيب الالة الاعلامية لقوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر اضافة الى ترويجيهم ودعمهم الكبير للسياحة والاثار المصرية حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

مصر الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الهجرة المصريين بالخارج

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