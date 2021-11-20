بتكلفة تصل لـ 100 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يشارك في إطلاق مبادرة "سقيا الماء" بمحافظات شمال الصعيد

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في مؤتمر إطلاق مبادرة (سقيا الماء)،لتوصيل مياه نظيفة للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين في خمس محافظات وهي محافظات شمال الصعيد : (بني سويف،الفيوم،أسيوط،المنيا وسوهاج) بتكلفة تصل لـ 100 مليون جنيه، والتي نظمتها الجمعية بالقاهرة.

حضر فعاليات إطلاق المبادرة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان ، والأستاذ إمام احمد إمام مدير جمعية الأورمان ببني سويف ، وعدد من مساعدي ومستشاري عدد من الوزارات المعنية وذات الصلة ، والنائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ ، وبعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني

أشاد محافظ بني سويف بالمبادرة التي تعتبر من أهم وأكبر المبادرات الخيرية النوعية،التي تستهدف تعزيز ما تقوم بها جمعية الأورمان ،رائدة العمل الأهلي والخيري ،صاحبة الرصيد الكبير من المساهمات المجتمعية في كل ربوع محافظات مصر، والتي تتكامل مع ما يتم تنفيذه من تنمية شاملة بصعيد مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تمثل تجسيدا فعليا وترجمة عملية لتوجيهات القيادة الســياسية،بضرورة العمـل بروح الفريق الواحــد والمتكامل،للارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين،من خلال حشد كافة الجهود الرسمية والأهلية، لتحقيق ما يطمح ويتطلع إليه المواطن بالمدن والقرى والعزب والنجوع.



وقال محافظ بني سويف إن مؤسسات المجتمع المدني بكافة أنواعها تمثل شريكاً أساسياً وفاعلاً محورياً في تحقيق خطة المحافظة التنموية،لاسيما بعد نجاح بني سويف في إطلاق أول إستراتيجية تنموية محلية تحتوى على مشروعات وخطط للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية، تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن السويفي ، وتحقيق التنمية المستدامة.