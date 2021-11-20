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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام محمد صلاح ترعب أرسنال قبل قمة الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

تتجه الأنظار نحو محمد صلاح نجم فريق ليفربول فى مواجهة ارسنال اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والنصف مساء على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الانجليزي . 

 

يستقبل ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره آرسنال الذي يضم بين صفوفه محترفنا محمد النني . 

 

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، متفوقًا على أرسنال الذي يأتي في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وتأمل الجماهير في مواصلة محمد صلاح تألقه خصوصا امام ارسنال حيث نجح الفرعون في تسجيل 7 أهداف خلال 9 مواجهات أمام الجانرز وصنع هدفين . 

ونجح محمد صلاح في التسجيل على ملعب الانفيلد امام ارسنال أربعة أهداف خلال المواجهات السابقة .

ويحاول محمد صلاح مواصلة تسجيل الأهداف وصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز حيث سجل 10 أهداف حتى الآن ويبتعد عن اقرب منافسيه جيمي فاردي الذي سجل 7 أهداف .

ليفربول ضد ارسنال 

وفي اختبار لقدرة أرسنال على النهوض تحت قيادة المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، يسعى الفريق اللندني صاحب المركز الخامس، لفك عقدته على ملعب ليفربول، حيث فشل الجانرز في تحقيق أي فوز على آنفيلد في الدوري طوال 9 أعوام، منذ 2012 عندما كان أرتيتا ما يزال لاعبا في صفوفه.

وواجه ليفربول آرسنال 58 مرة، حقق الريدز الفوز في 23 مباراة، وخسر في 16، وتعادل الفريقان في 19 مواجهة.

محمد صلاح ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي فريق ليفربول

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