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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يصل البحرين للمشاركة في الدورة 17 لـ حوار المنامة.. صور

شكري يصل الى المنامة
شكري يصل الى المنامة

وصل سامح شكري ‏وزير الخارجية، اليوم السبت، إلى البحرين؛ للمشاركة في أعمال الدورة 17 لـ حوار المنامة.

وتوجّه وزير الخارجية  إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشر لقمة الأمن الإقليمي "حوار المنامة"، الذي تُنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية وقيادات المنظمات الإقليمية والدولية خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2021.


وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري سوف يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول" وسيلقى كلمة تتناول الأطر متعددة الأطراف وتطورها وما قامت به من دور في التعاطي مع التحديات التي شهدتها البيئة الإقليمية والدولية خلال العقود الماضية، وأهمية تطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف لمواكبة طبيعة وحجم التحديات الآنية والمستقبلية.
 

وسيلتقي وزير الخارجية على هامش المشاركة بعدد من الوزراء وكبار المسئولين بهدف مواصلة التباحث حول القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة وسبل تطوير آليات الاستجابة لتلك التحديات.

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