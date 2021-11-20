الحكم في إلغاء قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية 22 يناير

قررت دائرة الحقوق والحريات الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، التى طالب فيها بإلغاء قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية، لجلسة 22 يناير للحكم.

وأكدت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحام ، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل هذه الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

وأضاف مقيم الدعوى ، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوعا من التطرف، على حد تعبيره.

وأوضح "سالم" أن الحجاب التزام وسطي غير مرتبط بديانة، كما أن منع بعض النساء من ارتدائه في بعض الفنادق أو المطاعم، تمييز عنصري ومخالف للدستور والقانون ومبادئ المساواة، مضيفا: "يجب التصدي لكل القرارت واللوائح، سواء شفاهية أو مكتوبة، الصادرة من بعض الفنادق والأندية والمطاعم، التي تمنع دخول المحجبات إليها أو ممارسة بعض الأنشطة بها مثل نزول حمام السباحة؛ لأن هذا يبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد".

واختتم المحامي دعواه المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ، وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك ، وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من ا