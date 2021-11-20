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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يحمل دلائل داخلية وخارجية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بعودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المنتدى يحمل العديد من الدلائل والرسائل الداخلية والخارجية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالشباب وتوجهها الداعم لهذه الفئة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، وما أعقبه بعد ذلك من مؤتمرات ومنتديات للشباب.


وأوضح محسن، أن عودة منتدى الشباب يؤكد اتجاه الدولة الداعم للشباب، إلى جانب الاهتمام بسماع أفكارهم ومقترحاتهم وشكواهم وآرائهم في القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية بهدف تبادل  الرؤى والافكار بين شباب العالم، حيث الاحتكاك المباشر والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة والمتواجدة، خاصة في ظل عالمية هذا المنتدى ومشاركة مختلف الجنسيات والدول داخله.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المنتدى أيضا شهادة جديدة على الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في عهد الرئيس السيسي، وبمثابة إعلان انتصار من الدولة المصرية على جائحة "كورونا"، والتعافي سريعًا من آثارها وقدرتها على تنظيم مثل هذا الحدث الضخم في ظل جائحة كورونا ومعاناة العديد من الدول بالخارج.


كما أكد النائب احمد محسن، على أهمية منتدى الشباب في زيادة حجم الاستثمارات في القطاع السياحي والترويج للسياحة المصرية، فضلاً عن زيادة العملة الأجنبية، ما ينعكس بدوره بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة ترويج المنتدى والتسويق له عالميا، خاصة وأن هذا الحدث ينتظره ملايين الشباب داخل مصر والدول العربية والعالم.


ومن المقرر إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "العالم ما بعد كورونا"، حيث يعود المنتدى بعدما توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية.

منتدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ جائحة كورونا منتدى شباب العالم

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