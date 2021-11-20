عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المصرية للاتصالات : الدولة اتخذت خطوات إيجابية لجذب الطلاب للتعليم الفني

مسابقة هي تقود
مسابقة هي تقود

أكدت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، إن وزارة الاتصالات تعمل على التمكين الاقتصادي لطالبات التعليم الفني.

 

وقالت نجلاء نصير ، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، خلال حفل مسابقة "هي تقود" المقامة بوزارة التعليم، أن أفكار طالبات التعليم الفني المشاركات في مسابقة هي تقود التابعة لمؤسسة شباب القادة عبقرية.

 

وأضافت رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، أن هناك خطوات إيجابية كثيرة اتخذتها الدولة لجذب الطلاب للتعليم الفني، والناس بدأت تغير أفكارها تجاه التعليم الفني.

 

من جانبه، أشاد عبد الرفيع الهاشمى رئيس قطاع التجزئة المصرفي التجاري بالشراكة مع برنامج هى تقود.

 

وأوضح أنه فخور بدعم برنامج هى تقود لتشجيع طالبات التعليم الفنى، حتى يكتسبن الثقة فى النفس لمواجهة تحديات الحياة عن طريق فهم واختيار المشاريع والقيام بدراسات وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.

 

وشدد رئيس قطاع التجزئة المصرفي التجاري ،على أن التجربة السابقة لبرنامج هى تقود أدت إلى التوسع لمشاركة محافظات أخرى فى البرنامج هذا العام ، حيث تم اكتشاف أن هناك طاقات كبيرة بين الطالبات، كما تم دعم مشاريع طالبات المدارس الفنية المشاركة فى المسابقة .

 

وأكد محمد عادل مشرف برنامج هي تقود بمؤسسة شباب القادة، أن فتيات التعليم الفني يواجهن مشكلات في سوق العمل، وهو ما عالجته المؤسسة من خلال مسابقة هي تقود ، بمساعدة طالبات التعليم الفني على الاندماج مبكرا في سوق العمل.

 

وأضاف مشرف برنامج هي تقود بمؤسسة شباب القادة ، أن المشروعات المشاركة في مسابقة هي تقود وصلت إلى ٤٠ مشروعا للطالبات وهي بمثابة شركات ناشئة، حيث يمكن تحويل هذه المشروعات على أرض الواقع.

 

وأوضح مشرف برنامج هي تقود بمؤسسة شباب القادة أن المنهج التدريبي للمسابقة ، يتضمن اختبار إلكتروني وتقييم إلكتروني تبدأ بالمهارات الشخصية، وترتيب المهارات، مثل التفكير والثقة بالنفس ليكونوا رائدات أعمال، ودراسة ريادة الأعمال وقنوات البيع والتسويق ووضع خطة للمشروع وحساب تكلليف المشروع وهامش الربح.

 

وأشار إلى أن برنامج المسابقة يتضمن حقوق المرأة والتوعية بها ومناهضة العنف ضدها، ونشر ثقافة العمل للسيدات وكيف تجاهد للحصول على حقها والقوانين التي تمنحها هذه الحقوق.

 

وكان قد تفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مشاريع طالبات التعليم الفنى المشاركات فى المسابقة النهائية لمؤسسة هى تقود التى تنظمها مؤسسة شباب القادة.

 

واستمع الوزيران ومرافقيهم لشرح من الطالبات حول المشاريع وطرق إعدادها وأهميتها بالنسبة للسوق المصرى وأسعارها وطرق تسويقها.

ترشيحاتنا

مبروك عطية: الزواج يكون واجبا على القادر ماديا ويضعف أمام النساء

موعد سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

حاول اغتصابها فكتم أنفاسها.. ضبط قاتل طالبة الإعدادي في المنوفية

رئيسة المجلس القومى للمرأة: مدارس التعليم الفنى فيها طالبات "زى الورد"

محافظ الإسكندرية في رسالة طمأنة: الأوضاع تسير بشكل جيد رغم الأمطار الغزيرة

مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة.. الأمن العام بداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستقتل 33 مليون شخص.. العالم ينتظر جائحة أفظع من كورونا

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

وفاة المخرج المسرحي مسعد الطنباري

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

الطقس غدا.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 محافظة بينها القاهرة والصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

فيديو

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ