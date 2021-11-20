المصرية للاتصالات : الدولة اتخذت خطوات إيجابية لجذب الطلاب للتعليم الفني

أكدت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، إن وزارة الاتصالات تعمل على التمكين الاقتصادي لطالبات التعليم الفني.

وقالت نجلاء نصير ، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، خلال حفل مسابقة "هي تقود" المقامة بوزارة التعليم، أن أفكار طالبات التعليم الفني المشاركات في مسابقة هي تقود التابعة لمؤسسة شباب القادة عبقرية.

وأضافت رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، أن هناك خطوات إيجابية كثيرة اتخذتها الدولة لجذب الطلاب للتعليم الفني، والناس بدأت تغير أفكارها تجاه التعليم الفني.

من جانبه، أشاد عبد الرفيع الهاشمى رئيس قطاع التجزئة المصرفي التجاري بالشراكة مع برنامج هى تقود.

وأوضح أنه فخور بدعم برنامج هى تقود لتشجيع طالبات التعليم الفنى، حتى يكتسبن الثقة فى النفس لمواجهة تحديات الحياة عن طريق فهم واختيار المشاريع والقيام بدراسات وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.

وشدد رئيس قطاع التجزئة المصرفي التجاري ،على أن التجربة السابقة لبرنامج هى تقود أدت إلى التوسع لمشاركة محافظات أخرى فى البرنامج هذا العام ، حيث تم اكتشاف أن هناك طاقات كبيرة بين الطالبات، كما تم دعم مشاريع طالبات المدارس الفنية المشاركة فى المسابقة .

وأكد محمد عادل مشرف برنامج هي تقود بمؤسسة شباب القادة، أن فتيات التعليم الفني يواجهن مشكلات في سوق العمل، وهو ما عالجته المؤسسة من خلال مسابقة هي تقود ، بمساعدة طالبات التعليم الفني على الاندماج مبكرا في سوق العمل.

وأضاف مشرف برنامج هي تقود بمؤسسة شباب القادة ، أن المشروعات المشاركة في مسابقة هي تقود وصلت إلى ٤٠ مشروعا للطالبات وهي بمثابة شركات ناشئة، حيث يمكن تحويل هذه المشروعات على أرض الواقع.

وأوضح مشرف برنامج هي تقود بمؤسسة شباب القادة أن المنهج التدريبي للمسابقة ، يتضمن اختبار إلكتروني وتقييم إلكتروني تبدأ بالمهارات الشخصية، وترتيب المهارات، مثل التفكير والثقة بالنفس ليكونوا رائدات أعمال، ودراسة ريادة الأعمال وقنوات البيع والتسويق ووضع خطة للمشروع وحساب تكلليف المشروع وهامش الربح.

وأشار إلى أن برنامج المسابقة يتضمن حقوق المرأة والتوعية بها ومناهضة العنف ضدها، ونشر ثقافة العمل للسيدات وكيف تجاهد للحصول على حقها والقوانين التي تمنحها هذه الحقوق.

وكان قد تفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مشاريع طالبات التعليم الفنى المشاركات فى المسابقة النهائية لمؤسسة هى تقود التى تنظمها مؤسسة شباب القادة.

واستمع الوزيران ومرافقيهم لشرح من الطالبات حول المشاريع وطرق إعدادها وأهميتها بالنسبة للسوق المصرى وأسعارها وطرق تسويقها.