الأوقاف: افتتاح 42 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف ( 42 ) مسجدًا ، منها ( 31 ) مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة ( 16 ) مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا ، و( 15 ) مسجدًا آخر صيانة وترميمًا ، إضافة إلى ( 11 ) مسجدًا آخر منها ( 9 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا ، يوم الجمعة 26/ 11/ 2021.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه ( 335 ) مسجدًا، منها ( 290 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) ، و( 45 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

🔹️أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

🔸️مديرية أوقاف البحيرة

1. النور - قرية دسونس أم دينار

2. عزبة حمد القديم – أبو الشقاف – حوش عيسى

3. عزبة طه الصعيدي – قرية نديبه - دمنهور

4. عزبة عبد العال نوار – قرية كفر حصام

5. عادل المصري – عزبة أولا شعيب – الحاجر – سيدي غازي

6. الأبرار – سنهور – مركز دمنهور

7. عاداة الشرقية – سيدي غازي – كفر الدوار

8. العزبة الحمرا الطرح – كفر الدوار

9. الكبير القرية الرابعة شمال التحرير- أبو المطامير

10. أحمد مصطفي – قرية طاهر أبو الفتوح- كوم اشو – كفر الدوار

🔸️مديرية أوقاف المنيا

11. الرحمن الغربي – زاوية الجدامي - مغاغة

12. الرحمة – عزبة أولاد عبد المولى – عرب الشيخ شبيكة – ملوي

🔸️مديرية أوقاف سوهاج

13. الأبرار – أولاد خلف – دار السلام

14. الكبير – القوصة – البلابيش – دار السلام

🔸️مديرية أوقاف أسيوط

15. العارف بالله- ببلاو – مركز ديروط

16. الرحمن الرحيم – قرية بصره – مركز الفتح

🔸️مديرية أوقاف قنا

17. الرحمن الغربي – نجع الحاج سلام - فرشوط

🔸️مديرية أوقاف الدقهلية

18. عبده عاشور- المطرية

19. المسيد أبو أحمد – ميت سلسيل

🔸️مديرية أوقاف بني سويف

20. أبو بكر الصديق – عبد السلام عارف – بندر بني سويف

21. العمري – الميمون – الواسطى

🔸️مديرية أوقاف الشرقية

22. الشحات عمران - الزقازيق

🔸️مديرية أوقاف الغربية

23. الدعوة – نجريج - بسيون

🔸️مديرية أوقاف كفر الشيخ

24. عميرة الشرقية – قرية عميرة الشرقية - بلطيم

25. الأنصاري – طويلة نشرت – مركز قلين

🔹️ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

🔸️مديرية أوقاف القليوبية

1. الشحاروة – نوب طحا – شبين القناطر

2. الغربي – كفر الحصافة – شبين القناطر

🔸️مديرية أوقاف قنا

3. الحسين – الكوم الأحمر - فرشوط

4. الفتح – الرغولات – حجازة - قوص

5. التقوى – العيايشا - قوص

6. الشيخ أبو بكر – العيايشا - قوص

🔸️مديرية أوقاف البحيرة

7. عباد الرحمن – حبيش البحرية – حفص - دمنهور

8. السيد شاهين الخارجي – قرية أبيس 6/11 – كوم إشو – مركز كفر الدوار

9. الكبير أبيس 5-5 – كوم إشو – مركز كفر الدوار

10. التقوى- قرية الإمام مالك – وادي النطرون

11. عبد المجيد سليم- الشعراوي - حوش عيسى

12. الرحمن – قرية (20) لحوم - النوبارية

🔸️مديرية أوقاف الغربية

13. النور المحمدي – السملاوية – مركز زفتى

🔸️مديرية أوقاف الفيوم

14. حسان- ع قلمشاه – اطسا شرق

🔸️مديرية أوقاف سوهاج

15. نور الإسلام – نجع المصلحة – بيت علام - جرجا

🔸️مديرية أوقاف المنيا

16. أولاد عباس – عزبة الحاج قنديل – دير مواس

17. الرحمن – أرض الصوامع- معصرة سمالوط شرق