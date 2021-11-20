الأوقاف: افتتاح 42 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف ( 42 ) مسجدًا ، منها ( 31 ) مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة ( 16 ) مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا ، و( 15 ) مسجدًا آخر صيانة وترميمًا ، إضافة إلى ( 11 ) مسجدًا آخر منها ( 9 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا ، يوم الجمعة 26/ 11/ 2021.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه ( 335 ) مسجدًا، منها ( 290 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) ، و( 45 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
🔹️أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
🔸️مديرية أوقاف البحيرة
1. النور - قرية دسونس أم دينار
2. عزبة حمد القديم – أبو الشقاف – حوش عيسى
3. عزبة طه الصعيدي – قرية نديبه - دمنهور
4. عزبة عبد العال نوار – قرية كفر حصام
5. عادل المصري – عزبة أولا شعيب – الحاجر – سيدي غازي
6. الأبرار – سنهور – مركز دمنهور
7. عاداة الشرقية – سيدي غازي – كفر الدوار
8. العزبة الحمرا الطرح – كفر الدوار
9. الكبير القرية الرابعة شمال التحرير- أبو المطامير
10. أحمد مصطفي – قرية طاهر أبو الفتوح- كوم اشو – كفر الدوار
🔸️مديرية أوقاف المنيا
11. الرحمن الغربي – زاوية الجدامي - مغاغة
12. الرحمة – عزبة أولاد عبد المولى – عرب الشيخ شبيكة – ملوي
🔸️مديرية أوقاف سوهاج
13. الأبرار – أولاد خلف – دار السلام
14. الكبير – القوصة – البلابيش – دار السلام
🔸️مديرية أوقاف أسيوط
15. العارف بالله- ببلاو – مركز ديروط
16. الرحمن الرحيم – قرية بصره – مركز الفتح
🔸️مديرية أوقاف قنا
17. الرحمن الغربي – نجع الحاج سلام - فرشوط
🔸️مديرية أوقاف الدقهلية
18. عبده عاشور- المطرية
19. المسيد أبو أحمد – ميت سلسيل
🔸️مديرية أوقاف بني سويف
20. أبو بكر الصديق – عبد السلام عارف – بندر بني سويف
21. العمري – الميمون – الواسطى
🔸️مديرية أوقاف الشرقية
22. الشحات عمران - الزقازيق
🔸️مديرية أوقاف الغربية
23. الدعوة – نجريج - بسيون
🔸️مديرية أوقاف كفر الشيخ
24. عميرة الشرقية – قرية عميرة الشرقية - بلطيم
25. الأنصاري – طويلة نشرت – مركز قلين
🔹️ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
🔸️مديرية أوقاف القليوبية
1. الشحاروة – نوب طحا – شبين القناطر
2. الغربي – كفر الحصافة – شبين القناطر
🔸️مديرية أوقاف قنا
3. الحسين – الكوم الأحمر - فرشوط
4. الفتح – الرغولات – حجازة - قوص
5. التقوى – العيايشا - قوص
6. الشيخ أبو بكر – العيايشا - قوص
🔸️مديرية أوقاف البحيرة
7. عباد الرحمن – حبيش البحرية – حفص - دمنهور
8. السيد شاهين الخارجي – قرية أبيس 6/11 – كوم إشو – مركز كفر الدوار
9. الكبير أبيس 5-5 – كوم إشو – مركز كفر الدوار
10. التقوى- قرية الإمام مالك – وادي النطرون
11. عبد المجيد سليم- الشعراوي - حوش عيسى
12. الرحمن – قرية (20) لحوم - النوبارية
🔸️مديرية أوقاف الغربية
13. النور المحمدي – السملاوية – مركز زفتى
🔸️مديرية أوقاف الفيوم
14. حسان- ع قلمشاه – اطسا شرق
🔸️مديرية أوقاف سوهاج
15. نور الإسلام – نجع المصلحة – بيت علام - جرجا
🔸️مديرية أوقاف المنيا
16. أولاد عباس – عزبة الحاج قنديل – دير مواس
17. الرحمن – أرض الصوامع- معصرة سمالوط شرق