وزيرة الهجرة: علماؤنا وخبراؤنا بالخارج سيدربون طالبات برنامج "هي تقود" 

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن برنامج "هي تقود" يرأسه رجل، وهذا يعكس حجم التغيير الحاصل في مصر حول الاهتمام بالمرأة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن ألمانيا قامت على التعليم الفني وسوف تتعاون وزارة الهجرة من خلال جذب علماء وخبراء مصر بالخارج لتدريب طالبات برنامج "هي تقود" الذي أطلقته مؤسسة شباب القادة.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية مهتمة للغاية بالمرأة، ووجهت رسالة للطالبات: فخورون بكم جميعا، مكنتش أقدر أتكلم وأنا صغيرة قدام وزير، لكن ثقتكم في أنفسكن والرد والشرح دليل وصولكن لقمة النضج والتفوق.. أنا حقيقي فخورة بكل فتاة مصرية في التعليم الفني. ثقي في نفسك وآمني بربك والقيادة السياسية، كل حاجة بتعمليها هتنجح.

وتستضيف وزارة التربية والتعليم، اليوم، المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود"، للسنة الثانية، والتي تطلقها مؤسسة شباب القادة.



ويشارك في حضور مسابقة هي تقود الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



كما يشارك وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.



ويعد برنامج "هي تقود"، هو الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.