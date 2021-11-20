عبد الرازق لرئيس مجلس الدوما: التجربة البرلمانية المصرية ليست بعيدة عن الروسية.. صور

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له وبحضور السفير محمد زعزوع القائم بأعمال السفارة المصرية في موسكو رئيس مجلس الشيوخ فياتشسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي.

وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون البرلماني بين البلدين إضافة الى استعراض علاقات التعاون القائمة في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن المجال البرلماني فى روسيا يقوم على التعددية الحزبية حيث اجتاز خمسة أحزاب عتبة ال ٥٪؜ من أصوات الناخبين فى الانتخابات الاخيرة ودخلوا الدوما لأول مرة بالاضافة للأحزاب الأخرى.

وتقدم رئيس الدوما بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق إيفاد وفد من مجلس الشيوخ المصري كمراقب للانتخابات البرلمانية الروسية الأخيرة.



من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن شكره لحفاوة الاستقبال فى مجلس الدوما الروسي، وأكد على أن هذه الزيارة تمكن من تحقيق رغبة الشعبين المصري والروسي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الدبلوماسية البرلمانية لاسيما فى المجال البرلماني.

كما قدم التهنئة لرئيس مجلس الدوما على نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة في روسيا، واوضح ان التجربة البرلمانية المصرية ليست بعيدة عن التجربة الروسية، فالنظام البرلماني المصري قائم على الأحزاب السياسية، وفي مجلس الشيوخ هناك ١٥ حزبا ممثلين فيه وان اكبر تلك الأحزاب حزب مستقبل وطن، كما ان الحياة السياسية في مصر تشهد تجربة رائدة وغير مسبوقة وربما ليس لها مثيل في اي من الدول الأخرى ألا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعتمد في تكوينها على الشباب حيث تضم ممثلين شباب عن الأحزاب الى جانب الشباب السياسي المستقل، كما تم انتقاء عدد من كوادر التنسيقية ليشغلوا مناصب رفيعة كنواب المحافظين ومساعدي الوزراء.

كما أشار إلى علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين على مدار التاريخ من خلال عدة مشروعات قومية لعل أبرزها حاليا مشروع محطة الضبعة النووية، واكد على ان دور برلماني البلدين اساسي وجوهري في تدعيم خطوات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار رئيس مجلس الدوما الى انه وبالرغم من ظروف جائحة كورونا فان التواصل بين البلدين يعد دليل علي قوة العلاقات، كما عبر عن امنيته بان يلبي دعوة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمشاركة العام المقبل في مؤتمر " تطوير النظام البرلماني" الذي يعقد سنويا في روسيا.

من جانبه ايضا دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحاني الروسي لزيارة القاهرة للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى البرلماني.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون المستقبلية.

أشار الجانب الروسي الى رغبته في توطيد علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين، الى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد بالفعل زيادة خلال العام الجاري تقدر بنحو ٣٧.٨٪؜، وهو ما يطمح الجانب الروسي الى زيادته.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بعودة السياحة الروسية الى مصر، وعن امل بلاده ان تعود معدلات السياحة الروسية الى سابق عهدها وربما إلى أكثر من ذلك، كما اشار الى ان مصر مهتمة للغاية بجودة التعليم وتأهيل الشباب المصري علميا، وقد قامت القيادة السياسية بالاهتمام بهذا الملف من خلال محورين أحدهما التوسع في انشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل مصر ، والثاني تشجيع الطلبة المصريين على الالتحاق بتلك الجامعات من خلال البعثات.

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