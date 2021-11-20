تشيلسي يقهر ليستر سيتي بثلاثية.. ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي الفوز على مضيفه ليستر سيتي، بنتيحة 3-0، بالمباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف تشيلسي كل من، أنتونيو روديجر في الدقيقة 14، ونجولو كانتي في الدقيقة 28، ثم أضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 17.

وسيطر تشيلسي على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 60%، مقابل 40% لأصحاب الأرض.

ورفع تشيلسي رصيده لـ 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 15.