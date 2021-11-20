سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في جميع مدارس المنوفية غدا

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تعطيل الدراسة بالمدارس غداً الأحد 21 نوفمبر الجاري ما دون الجامعي بكافة المدارس الحكومية والأزهرية والخاصة بنطاق المحافظة ذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار.



وشدد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لإزالة الأثار الناجمة لموجة الطقس السيئ .



وطالب رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى في الشارع ورفع الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.