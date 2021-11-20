هل يجوز أن يحزن العبد من الله لعدم استجابة دعوة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أن يحزن العبد من الله لعدم استجابة دعوة.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار قائلا: "الإنسان لا يصلي من أجل أن يكون هناك مقابل أو دعوة محتاج تنفيذها، فالإنسان لا يعلم الغيب، عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ .

وأضاف أن الإنسان أفكاره محدودة، وقاصر لعدم اطلاعه على الغيب، هناك أمور يبتلى بها الإنسان لعدم كرهه له ولكن لرفع العبد درجة، فلذلك يكون الاختبار ولا شيء سوى الصبر، فهو اختبار وفي نفس الوقت المقابل له منزلة عالية لا يصل الإنسان إليها إلا بنجاحه في هذا الاختبار.