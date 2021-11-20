هازارد يغيب عن ريال مدريد أمام غرناطة في الليجا بسبب التهاب في الأمعاء

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، غياب البلجيكي إيدين هازارد عن مباراة الفريق أمام غرناطة بسبب الإصابة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصخفي الخاص بالمباراة:"هازارد لن يكون قادرًا على اللعب غدًا لأنه مصاب بالتهاب في المعدة."

وأضاف:"هازارد ليس سعيدًا بوضعه الحالي لأنه لا يلعب كثيرًا، وبالطبع سيزعجني الأمر إذا كان غير ذلك."

ويعاني هازارد من قلة المشاركات مع ريال مدريد، تحت القيادة الفنية للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويواجه ريال مدريد نظيره غرناطة غدًا الأحد، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني