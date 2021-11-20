الأرصاد تحذر المواطنين: تجدد الأمطار على القاهرة خلال ساعات

قالت إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، إن المحافظات الشمالية مثل الإسكندرية ومطورح مازالت تتعرض لسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة .

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" محافظات القاهرة والجيزة تعرضت لسقوط امطار ما بين خفيفة ومتوسطة وتوقفت الامطار حاليا، لكن سوف تتجدد الأمطار خلال الساعات المقبلة على القاهرة الكبرى ".

وتابعت إيمان شاكر :" الأمطار التي سوف تسقط على القاهرة الكبرى سوف تكون خفيفة او متوسطة ".

واكملت :" بالنسبة للرمال والأتربة لن تستمر خلال الساعات المقبلة ولكن الأامطار مستمرة خلال الليلة، ومازالت الإسكندرية تحت تأثير الأمطار منذ الأمس وحتى الأن ".

ولفتت وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية :" على المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة خاصة في المناطق الشمالية من البلاد التي تشهد سقوط أمطار غزيرة من الأمطار"، بداية من يوم الاثنين المقبل سوف تستقر الأحوال الجوية بشكل كبير ".