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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

180 لاعبا ولاعبة بمسابقات الأولمبياد الخاص المصري بأسيوط

مسابقات الاولمبياد
مسابقات الاولمبياد الخاص المصري بأسيوط

شهدت ملاعب القرية الأولمبية بجامعة أسيوط ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرع المحافظة.

شهد حفل افتتاح الألعاب عددا من الشخصيات ابرزهم الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ،ودكتورة زينب عبد العال نائب رئيس الجمعية النسائية بأسيوط، وناريمان إبراهيم عضو مجلس الادارة، الدكتور محمود عطية نيابة عن عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، جيهان حنفي مدير ادارة التأهيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وطارق النجار مدير المبادرات والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب و الدكتور مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة.

يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن تلك الالعاب تأتي ضمن الاستعدادات الكبيرة للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقرر آنطلاقها في عام 2023 بمدينة برلين الألمانية ،مشيرا إلي مشاركة اكثر من ١٨٠ لاعبا ولاعبة من ١١ هيئة مسجلة ضمن نطاق مراكز ومدن المحافظة ومشاركة ٧٠ متطوعا من كلية التربية الرياضية  بجامعة اسيوط.

وأكد المدير الوطني علي أن مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري برئاسة الوزير المهندس هاني محمود لديهم حرص كبير علي اختيار اللاعبين في المحافظات للمشاركة في الالعاب الوطنية ٢٠٢٢ بكل شفافية عن طريق القرعة العلنية بين اوائل الفائزين في المسابقات المختلفة ليكونوا نواة لاعضاء البعثة المصرية المقرر مشاركتها في الالعاب العالمية ٢٠٢٣.

يذكر أن الأولمبياد الخاص المصري خلال تلك الفترة يستعد علي كافة الأصعدة للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص برلين 2023 من خلال أقامة ألعاب ومسابقات علي مستوي المحافظات وبالتوازي مع مراكز التدريب الرياضية في الرياضات الحديثة مثل الجمباز والجودو .

مسابقات الاولمبياد الخاص المصري بأسيوط
مسابقات الاولمبياد الخاص المصري بأسيوط
مسابقات الاولمبياد الخاص المصري بأسيوط
مسابقات الاولمبياد الخاص المصري بأسيوط
مسابقات الاولمبياد الخاص المصري بأسيوط
مسابقات الاولمبياد الخاص المصري بأسيوط

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