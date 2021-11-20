في غياب مرموش.. شتوتجارت يخسر من بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

حقق فريق بروسيا دورتموند، انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب شتوتجارت بفوزه عليه بهدفين لهدف، في الجولة 12 لبطولة الدوري الألماني.

الهولندي مالين كان البادئ بالتسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 56، لكن روبرتو ماسيمو أحرز هدف التعادل لشتوتجارت في الدقيقة 63.

وتمكن ماركو رويس من تسجيل هدف الانتصار لبروسيا دورتموند في الدقيقة 85، ليهدي النقاط الثلاث لفريقه.

وغاب اللاعب المصري عمر مرموش عن فريقه شتوتجارت في مباراة اليوم، لعدم تعافيه من الإصابة.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد بروسيا دورتموند لـ 27 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شتوتجارت عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.