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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الشباب والرياضة" تعلن نتائج منافسات تنس الطاولة رجال وسيدات بدوري الوزارات

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج تنس الطاولة رجال وسيدات والتي أقيمت اليوم خلال  منافسات دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدلة في النسخة الثانية والتي تقام تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة دوري الوزارات من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية) بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي ؛ في ألعاب خماسيات كرة القدم، تنس طاولة: رجال-سيدات، والألعاب الإلكترونية.

شهدت منافسات تنس الرجال ، حصول وزارة الإنتاج الحربي المركز الأول ، ووزارة الكهرباء المركز الثاني ، بينما حصد فريق وزارة الشباب والرياضة البرونزية .

وفي منافسات تنس الطاولة سيدات ، حققت وزارة الكهرباء المركز الأول بعد صراع شرس مع وزارة الشباب والرياضة التي حلت في المركز الثاني وتحقيقها الفضية ، بينما فازت وزارة الإنتاج الحربي بالمركز الثالث.


يذكر أن منافسات الألعاب الإلكترونية أيضاً أنتهت ، وحصدت وزارة الشباب والرياضة المركز الأول ، ووزارة الإنتاج الحربي المركز الثاني ، ووزارة المالية المركز الثالث.

وتقام غداً نهائيات منافسات كرة القدم ، حيث تتنافس وزارة الدفاع مع وزارة النقل علي لقب البطولة في السابعة والنصف مساءً ، بينما تلعب وزارة البترول مع وزارة الكهرباء علي تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة والنصف.

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