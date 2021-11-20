في مؤتمر عالمي..أبو العينين:مصر تنفذ مشروعات ضخمة تمس حياة 58 مليون مواطن

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مصر تنفذ مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمس حياة 58 مليون مواطن ويتم تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بتكلفة 700 مليار جنيه، ويتم التركيز على الفئات الأكثر فقرا بين أبناء الشعب .

وأضاف أبو العينين في كلمته في حوار مع أكبر الشخصيات العربية والأمريكية في المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، والذي عرضته الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر تزدهر وتتقدم للأمام، ويتم تنفيذ مشروعات تنمية بشكل سريع في كافة ربوع الوطن ".

وتابع أبو العينين :" الرئيس السيسي تحدث كثيرا عن كم المشروعات التي تم تنفيذها في 6 سنوات والتي تتجاوز ما حدث في 20 عاما وهذا أسلوب حياة جديد في مصر ".

وأكمل ابو العينين :" عندما يأتي المستثمر الأجنبي إلى مصر سيجد الأسواق المتعددة مع أفريقيا ويمكن للمنتجات المصرية أن تدخل للكثير من الدول الأفريقية بدون جمارك بسبب اتفاقيات التجارة الحرة ".

وتابع أبو العينين :" قناة السويس في مصر ذات موقع فريد وهناك العديد من المستثمرين الأجانب يأتون للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لتنفيذ مشروعات استثمارية “، مضيفا:” نحتاج إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية".