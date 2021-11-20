بعد قرار مجلس الوزراء..متى ترتفع أسعار الأسمدة المدعمة ؟

كشف مصدر بوزارة الزراعة عن بداية العمل بتطبيق منظومة الأسمدة الجديدة التى قررها مجلس الوزراء ورفع أسعار الأسمدة المدعمة من 3000 ل 4500 جنيه ، وهو بداية من الغد باعتباره أول يوم عمل بعد اتخاذ هذا القرار .

وأضاف المصدر فى تصريحات ل "صدى البلد" ، أن وزير الزراعة شدد على ضرورة توزيع الأسمدة قبل بداية موسم الزراعة الشتوية ، مع حل أزمة توزيعها كل موسم سريعا .

وقدم الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة ، عدة نصائح للمزارعين خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة لتحقيق أعلى إنتاجية .

وناشد "الشناوي" خلال تصريحات خاصة ، بضرروة الاهتمام بإنتاج أرضه واستخدام أصناف تقاوى عالية الجودة ، مع الاهتمام بالتوصيات الفنية التى تصدرها وزارة الزراعة ، معلقًا :" لو زاد أردبين فقط من الإنتاج سيغطى تكلفة أضعاف أضعاف ماتم زيادته فى الأسمدة" .

وأضاف " رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة " أن سعر طن الأسمدة عالميًا يصل إلى 14000 جنيه ، وبالتالى فإنه أُضيفت على مصانع الأسمدة أعباء التصنيع بسبب غلاء مدخلات الإنتاج ، حتى أن تكاليف انتاج المصانع للأسمدة المدعمة اكثر من سعرها التى نحصل عليها منهم ، إذ نحصل على الطن بـ 3000 جنيه ، وفى نفس الوقت ، يهمنا عدم خسائر وإفلاس مصانع الأسمدة أو الابتعاد عن هذا النشاط لانهم مستثمرون ، لذا كان لابد من الاعتدال بين الإنتاج الزراعى والصناعي داخل الدولة المصرية فكان من الضروري اتخاذ قرار رفع الأسمدة بما يحافظ على الدعم المقدم للفلاح وحماية صناعة وطنية داخل الدولة فجاء قرار الحكومة برفع سعر طن الأسمدة من 3000 جنيه لـ 4500 جنيه وهذا السعر يعد قليلا بالنسبة لسعر الأسمدة عالميًا بفارق يصل من 8 لـ 9 الآلاف جنيه .