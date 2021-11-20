مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عدد المرشحين في سباق الرئاسة حتى الآن

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، ان عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل، ارتفاع إلى 30 مرشحا.

وتقدم اليوم السبت فقط 7 مرشحين للمفوضية العليا للانتخابات، عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، وهم عقيلة صالح، وضو عبد الله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبد المجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.

كانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءا من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.