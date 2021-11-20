تنمية وازدهار.. أبو العينين يطالب الإعلام الأمريكي بنشر معلومات صحيحة ودقيقة عن مصر

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إنه هناك علاقات وطيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مضيفا: "إدارة بايدن تتواصل بشكل جيد مع إدارة الرئيس السيسي وهذا أمر يسعدنا".



وأضاف أبو العينين خلال كلمته في حوار مع أكبر الشخصيات العربية والأمريكية في المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية والذي عرضته الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": " وزيرا الخارجية المصري والأمريكي نجحا في إتمام الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الشرق الأوسط".



وتابع أبو العينين: "في مرات عدة وسائل الإعلام الأمريكية تثير بعض القضايا غير الصحيحة وغير الحقيقية عن مصر وتتحدث عن بعض الحالات غير الدقيقة".

وأكمل أبو العينين: "وسائل الإعلام في أمريكا تنشر بعض المعلومات الخاطئة عن مصر وأطالب وسائل الإعلام في أمريكا بتحري الدقة والحديث عن الحقائق في مصر، وهي أن مصر تزدهر".



ولفت أبو العينين: "مصر تنفذ الكثير من المشروعات الزراعية والصناعية والاقتصادية الكبرى من أجل تحقيق الاستقرار وإحداث النمو الاقتصادي، وهناك استثمارات من مختلف دول العالم في مصر".