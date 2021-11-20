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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائلة جبر: الطرف الأوروبي يقدر دور مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية

نائلة جبر
نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن مصر تعتمد على نهج يقوم على رؤية متكاملة وتحرك موضوعي بشأن الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن مصر لديها إطار مؤسسى من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية للتنسيق بين جميع الجهات العاملة فى نشاط مواجهة الهجرة غير الشرعية وتضم اللجنة 30 وزارة وهيئة و3 مجالس لحقوق الإنسان، ويحظى الإطار المؤسسى بتأييد وتجارب من داخل وخارج مصر. 


وأضافت السفيرة نائلة جبر، خلال مداخلة عبر سكاي بي، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن الدولة وضعت قانون 82 لسنة 2016 وهو إطار تشريعي رادع لكل عمليات التهريب، كما أن هناك دراسات توضح أسباب الهجرة وهناك خرائط توضح المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية حتى تستطيع الحكومة القيام بأنشطة لمواجهة الظاهرة.


وأوضحت رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن الطرف الأوروبي مقدر لدور مصر وجاديتها فى التعامل مع الموضوع، خصوصًا أن مصر أصبحت اليوم مستقبلة للهجرة غير الشرعية لأن بها 6 ملايين أجنبي وأكثر، مضيفة: "الاستماع جاد لكلامنا لأننا نطالب بمشاريع تنموية بالدول المصدرة للهجرة، فهذا هوا الحل وليس الأمني"، منوهة بأن هناك احتراماً للتجربة المصرية وهو شىء مهم.


وأشارت إلى أن مصر من الدول القليلة إن لم تكن الوحيدة التي لم ترحل الأجانب خلال جائحة كورونا، خصوصا الأجانب الذين لا يتمتعون بوضعية شرعية، كما لا تضع مصر اللاجئين فى مواقع مغلقة بل يعملون بأريحية وأسلوب طبيعي، كما قدر منظمة الصحة العالمية جهود مصر في تقديم الخدمات الصحية للاجئين ضمن 100 مليون صحة، كما يتم إعطاؤهم لقاحات كورونا، ويحصلون أيضًا على الخدمات الاجتماعية.


ولفتت إلى أن هناك تعليمات رئاسية بعدم خروج مراكب الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الحدود المصرية مؤمنة للغاية، مؤكدة أن مصر لا تبتز المجتمع الدولي ولا تستخدم الهجرة غير الشرعية للحصول على مكاسب سياسية.

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