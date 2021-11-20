لتفادي الحوادث.. إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم في مطاي شمالي المنيا

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي لامتداد المركز حتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة، حيث تم اجراء عملية الإحلال والتجديد لكل الاعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

وتواصل الوحدات المحلية لمركزي مطاى أعمال الانارة، حيث سيجري زرع أعمدة الانارة التالفة وتغيير الكشافات التالفة والمعطلة على امتداد الطريق وتنفيذ اعمال الصيانة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بإعادة انارة الطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من مراكز المحافظة ، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادي وقوع الحوادث على الطريق الشرقي، وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الانارة.

مشيرا إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء اعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.