3 ذهبيات وفضية وبرونزية لمنتخب مصر في أول أيام البطولة العربية لدراجات المضمار

توج منتخب مصر بثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، والتي تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وتستمر حتى 23 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 دولة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.



وأسفرت منافسات اليوم الأول للبطولة عن النتائج التالية:



فوز عبد الله عفيفي لاعب منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الاسكراتش لفئة الشباب، فيما توج المغربي محمد الصنبولي بالميدالية الفضية، والجزائري صلاح الدين أيوبي شرقي بالميدالية البرونزية، وجاء الجزائري أكرم بلعبسي في المركز الرابع والإماراتي محمد المطاوعي بالمركز الخامس.

كما توج منتخب مصر بالميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفرقية لفئة الشابات، ومثل منتخب مصر في هذا السباق اللاعبات حبيبة عليوة وشهد محمود ومريم عاصم وآلاء أحمد، فيما حصد منتخب الإمارات المركز الثاني وفضية السباق الذي اقتصرت المشاركة فيه على منتخبي مصر والإمارات.



كذلك فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفرقية لفئة الشباب، ومثل الفراعنة في هذا السباق الرباعي عبدالله عفيفى ومحمود بكر وعبد الرحمن فهيم وبجاد شريف، فيما توج منتخب السعودية بفضية السباق، وحصد منتخب الإمارات الميدالية البرونزية، وجاء منتخب المغرب في المركز الرابع ومنتخب الجزائر في الخامس.



كذلك حقق منتخب مصر ميدالية فضية في منافسات اليوم، وتحديدا في سباق الاسكراتش لفئة الرجال، حيث جاء لاعب الفراعنة يوسف أحمد ذكي في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية، فيما حقق الميدالية الذهبية الإماراتي يوسف ميرزا، وفاز الجزائري حمزة عماري بالميدالية البرونزية، وجاء المغربي أشرف الدغمي في المركز الرابع، والجزائري صديق بن قنيف في المركز الخامس.



كما حقق منتخب مصر ميدالية برونزية في سباق المطاردة الفرقية لفئة الرجال، بعدما أنهى الفريق المصري - المكون من الرباعي يوسف أحمد ذكي ومحمد فرج وعاصم الحسيني وأحمد خالد السعد - السباق في المركز الثالث، فيما حصد منتخب الجزائر ذهبية السباق، وتوج منتخب الإمارات بالميدالية الفضية، وجاء منتخبي السعودية والمغرب في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

d05cb681-9f4a-450f-b1ff-3ea60fe57138