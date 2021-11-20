محافظ البحيرة: تعرضنا لأمطار غزيرة وغير مسبوقة.. فيديو

قال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة وغير مسبوقة منذ الأمس وحتى الآن .

وأضاف هشام أمنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أجهزة المحافظة تمكنت من التعامل بنجاح مع تجمعات مياه الأمطار ".

وتابع هشام أمنة :" تم إجراء بعض التحويلات المرورية في بعض شوارع المحافظة بسبب تجمعات مياه الأمطار ".

واكمل هشام آمنة :" المحافظة تعرضت لموجة شديدة من الأمطار خاصة المناطق شمال البلاد مثل إدكو ورشيد ".

وأضاف هشام أمنة :" هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة المحافظة من اجل التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، واستمرار هطول الأمطار حتى مساء الغد".

