بأسيست من ماني .. صلاح يضرب شباك آرسنال بالهدف الثالث

سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث لصالح ليفربول على ضيفه آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف جاء من عرضية من ساديو ماني سجل صلاح بيمينة في الشباك.

هدف الشوط الأول الوحيد، جاء من ركلة حرة لصالح فريق ليفربول في منتصف ملعب أرسنال جهة اليمين نفذها ترينت أرنولد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ماني برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يمين المرمى.

وعزز ليفربول من تقدمه بهدف ثاني عن طريق ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول، المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، متفوقًا على أرسنال الذي يأتي في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.