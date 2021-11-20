يوفنتوس يفوز على لاتسيو 2-0 في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس، على نظيره لاتسيو بهدفين دون مقابل في قمة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح ليونارودو بونوتشي، التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، قبل أن يعود في الدقيقة 83 ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه من نفس الكيفية، مانحًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 21 في المركز السادس بفارق الأهداف عن لاتسيو الذي تجمد رصيده عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الخامس.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كل من:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي- ماتياس دي ليخت - خوان كواردرادو

خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - بيليجريني

خط الهجوم: فيديريكو كييزا - ألفارو موراتا