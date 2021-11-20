عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: طلاب الجامعات يستطيعون التسجيل وتلقى اللقاح بالداخل

كورونا
كورونا

قال المهندس آيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن أى مواطن يسجل للحصول على لقاح كورونا يتلقى الرسالة في اليوم الثانى مباشرة ليتم تطعيمه اليوم الذى يليه، ونحن قضينا على قوائم الانتظار.

أضاف آيسم صلاح في مداخلة هاتفية ببرنامج الصدى على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم: يستطيع المواطن الذهاب إلى أي مركز شباب والحصول على اللقاح دون التسجيل المسبق ونعمل أيضا بالفرق المتنقلة المتواجدة في كل القرى والنجوع، ووفرنا مراكز التطعيم في السكة الحديد ومحطات المترو.

وتابع آيسم صلاح: تصنيع اللقاحات في مصر فرق كثيرا وعمل طفرة في توفير اللقاحات لكل المصريين ونستطيع تغطية كل المصريين والمستهدف 70 مليون ونحن نحاول الوصول إلى المواطن الذى لا يستطيع الوصول إلينا ونعمل للتوسع في كل الأماكن للوصول إلى المناعة المجتمعية بنهاي هذا العام .

لفت آيسم صلاح الي أن طلاب الجامعات يستطيعون التسجيل وتلقى اللقاح داخل جامعاتهم وكل الجامعات ضمن المنظومة وحصلوا على اللقاحات للتطعيم داخل الجامعة والطالب له حرية الاختيار في تلقى اللقاح داخل الجامعة أو بمركز قريب من بيته.


 

ترشيحاتنا

بقيادة صلاح.. ليفربول يدك شباك آرسنال بـ 4 أهداف على الانفيلد

القائمة الموحدة سر النجاح ..الخطيب مقدما نفسه للمهندسين|وعرض مغري من هاني ضاحي

الصحة: لم نرصد أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات بجامعة الإسكندرية غدا

محافظة الفيوم: تعطيل الدراسة غدا ما زال قيد الدراسة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شمال إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

تعطيل الدراسة في القاهرة لسوء الأحوال الجوية غدًا

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

اعتداء جنسي ومصير مجهول.. أين اختفت بينج شواي نجمة التنس الصينية المفقودة؟

الأرصاد: ذروة عدم استقرار الطقس تنتهي الليلة.. وارتدوا الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل الآيس كريم .. هوايات وأكلات يعشقها الرئيس الأمريكي جو بايدن| شاهد

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ