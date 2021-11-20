الصحة: طلاب الجامعات يستطيعون التسجيل وتلقى اللقاح بالداخل

قال المهندس آيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن أى مواطن يسجل للحصول على لقاح كورونا يتلقى الرسالة في اليوم الثانى مباشرة ليتم تطعيمه اليوم الذى يليه، ونحن قضينا على قوائم الانتظار.



أضاف آيسم صلاح في مداخلة هاتفية ببرنامج الصدى على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم: يستطيع المواطن الذهاب إلى أي مركز شباب والحصول على اللقاح دون التسجيل المسبق ونعمل أيضا بالفرق المتنقلة المتواجدة في كل القرى والنجوع، ووفرنا مراكز التطعيم في السكة الحديد ومحطات المترو.



وتابع آيسم صلاح: تصنيع اللقاحات في مصر فرق كثيرا وعمل طفرة في توفير اللقاحات لكل المصريين ونستطيع تغطية كل المصريين والمستهدف 70 مليون ونحن نحاول الوصول إلى المواطن الذى لا يستطيع الوصول إلينا ونعمل للتوسع في كل الأماكن للوصول إلى المناعة المجتمعية بنهاي هذا العام .

لفت آيسم صلاح الي أن طلاب الجامعات يستطيعون التسجيل وتلقى اللقاح داخل جامعاتهم وكل الجامعات ضمن المنظومة وحصلوا على اللقاحات للتطعيم داخل الجامعة والطالب له حرية الاختيار في تلقى اللقاح داخل الجامعة أو بمركز قريب من بيته.



