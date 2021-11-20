بعد نزوله بدقيقة.. مينامينو يسجل الهدف الرابع لليفربول في شباك آرسنال

سجل فريق ليفربول، الهدف الرابع في شباك ضيفه آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الرابع جاء من توغل من محمد صلاح الذي مرر الكرة بعدها لأرنولد الذي أرسل عرضية متقنة لمينامينو الذي سجها بنجاح في الشباك وذلك بعد دقيقة من نزوله.

هدف الشوط الأول الوحيد، جاء من ركلة حرة لصالح فريق ليفربول في منتصف ملعب أرسنال جهة اليمين نفذها ترينت أرنولد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ماني برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يمين المرمى.

وعزز ليفربول من تقدمه بهدف ثاني عن طريق ديوجو جوتا، أما الهدف الثالث جاء من عرضية من ساديو ماني سجلها صلاح بيمينه في الشباك.

ويحتل ليفربول، المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، متفوقًا على أرسنال الذي يأتي في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.