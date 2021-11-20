الاتصالات: لا يوجد تحول رقمى بدون شمول مالى

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن خطة التحول الرقمى تقاس بتقدمنا في المؤشرات وكيف نستطيع الوصول لمتطلبات 2030 وميكنة الجهات والأهم استخدام البيانات في إدارة كافة شئوننا.



وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز : مع برنامج الصدي وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، ما نسعى له تقديم الخدمات واستخدام البيانات وسيكون لدينا 500 خدمة في 2023 في عدة قطاعات مثل الصحة والمحاكم بنهاية 2023 وهى عملية مستمرة ونحن نحاول أن لا ينتظر المواطن الخزينة وعملنا موضوع الكاش للتسهيل على الناس وحتى لا يكون هناك طابور والغرض الأساسى التسهيل على الناس.



وأكد أنه لا يوجد تحول رقمى بدون شمول مالى والتحول الرقمى يعنى ما فيش ورق والكاش ورق، والميكنة اتطبقت في المحاكم الجنائية والمرور والأحوال المدنية والاستثمار وإن شاء الله نأمل أن اغلب الجهات تكون مميكنة بالكامل بنهاية 2023.