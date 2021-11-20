محافظة الفيوم: تعطيل الدراسة غدا ما زال قيد الدراسة

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن عاصفة ترابية حدثت عصر اليوم، وأثرت على الطرق المؤدية إلى مركز الفيوم.



وأضاف أحمد الأنصاري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: بعد العاصفة؛ سقطت أمطار متوسطة، تسببت في تراكمات للمياه ببعض الأماكن، وتم التعامل معها سريعا.

وتابع أحمد الأنصاري، هناك تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية في المحافظة من أجل التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأكمل أحمد الأنصاري: هناك متابعة مستمرة مع هيئة الأرصاد لمتابعة تطورات حالة الطقس، وندرس حاليا قرار تعطيل الدراسة غدا الأحد، وحتى الآن لا تعطيل للدراسة.