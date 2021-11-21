حبس حارس عقار وخادمة سرقا مشغولات ذهبية من مسكن شخص بقصر النيل

قررت جهات التحقيق، حبس حارس عقار وخادمة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن شخص بقصر النيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد ألقى رجال الأمن القبض على حارس عقار وخادمة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن شخص بقصر النيل.



تبلغ لقسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم قرر بسابقة سفره خارج البلاد منذ أسبوعين وعقب عودته لمسكنه إكتشف سرقـة مجموعة من المشغولات الذهبيــة من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل البلاغ، وخادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقر الأول بأنه قام بالإستيلاء على مفتاح الشقة من نجل المُبلغ وعقب ذلك تمكن من دخول الشقة وسرقة المشغولات الذهبية وتسليمها للثانية بقصد التصرف فيها بالبيع وأضاف بتخلصه من مفتاح الشقة بإلقائه بمياه نهر النيل.

وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال الأول أيدتها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.