بعد ارتباط بيج رامي.. خبير نفسي يوضح سببان لزواج الرجل من الثانية

تسبب الزواج الثاني لـ بطل كمال الأجسام بيج رامي؛ في حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وبالمجتمع، وسط تعجب من خيانته لثقة زوجته، خاصة أن تصريحاتها السابقة، أكدت دعمها ومساندتها له خلال رحلة كفاحه.

وسادت حالة من الخوف والرعب بين النساء من غدر الرجال، والزواج الثاني، مهما كان الدعم الذي يقدمنه لهم.. فما أسباب تفكير الرجل في الزواج الثاني؟.

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك احتمالين وراء الزواج الثاني لأي رجل؛ الأول أنه “شخص أناني لا يفكر سوى في مصلحته ورغباته”، ولا يكترث بمشاعر أي امرأة في حياته، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة حتى، وفقط يحب الحصول على كل المزايا التي يراها في المرأة، غير مبالٍ بمشاعرها.

وأشار إلى أن كثيرا من الرجال يقبلون على الزواج الثاني للجمع بين المرأة التى تسانده فى الحياة “ أم العيال ” والمرأة التى يعيش معها حياة زوجية ممتعة ومختلفة عن حياته مع الأولى.

وكشف “ بحري” أن الاحتمال الثاني هو “فقدان الرجل لشيء مهم في حياته، لا يجده مع زوجته الأولى” خاصة إذا كان يتعلق بـ أحد أعمدة الحياة الرئيسية مثل عدم وجود توافق فى المشاعر أو الأفكار أو رؤية الحياة، وليس بينهما توافق نفسي أو توافق في طريقة عيش الحياة والاستمتاع بها أو عدم التوافق فى العلاقة الحميمة أو عدم مشاركته أحزانه ومشاعره.

وتابع: وأما فى حالة زواج بيج رامي الثاني؛ فلا أستطيع أن أجزم انطباق أي من الاحتمالين عليه؛ لعدم الإلمام بكل التفاصيل الخاصة بحياته الزوجية، ولكن هذان هما السببان الرئيسيان وراء زواج الرجل الثاني بشكل عام.

ولفت “بحري” الانتباه إلى ضرورة أن يضمن القانون حق المرأة التى تشارك زوجها خلال رحلة كفاحه فى مثل هذه المواقف فلو اضطرت زوجة بيج رامي لطلب الطلاق من أجل الثأر لكرامتها وعدم تقبل الوضع فستخسر حقها وحق أبنائها، وإذا استمرت في العيش معه فبتأكيد لن تعود العلاقة مثل السابق.

ونوه بأن القانون الأمريكي يتم التعامل مع المرأة والرجل على أنهما شركاء فى المكسب المالي الذي يحققه الرجل أثناء الزواج، ويتم تقسيمه بينهما بعد الطلاق، وأتمنى أن يطبق هذا القانون في مصر؛ لتحسين شكل حياة المرأة والأولاد بعد الطلاق، كما أن مثل هذا القانون سيجعل النساء لا يفكرن فى هدر وسلب أموال الزوج؛ لضمان عدم الزواج مرة أخرى؛ مما يدمر استقرار الأسرة المادي، وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأبناء المستقبلية مثل تلبية متطلبات المزواج.