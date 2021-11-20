أنا بنت النادي.. أصغر مرشحة بانتخابات الأهلي: حصدت بطولات كثيرة في السباحة

وجهت مي عاطف أصغر مرشحة على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في قائمة الكابتن محمود الخطيب بالانتخابات، الشكر لأعضاء النادي الأهلي على الاستقبال خلال جولتها الماضية، قائلة: "أشكر محمود الخطيب على ثقته فيا ".

وأضافت مي عاطف في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “: ” انا مهندسة معمارية ، وأنا سباحة داخل النادي الأهلي وبنت النادي الأهلي منذ صغري، ودخلت اكثر من 60 بطولة دولية مع النادي والمنتخب و150 بطولة باسم الاهلي داخل مصر”.

وتابعت مي عاطف :" حصلت على عدد كبير من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في رياضة السباحة ".

وأكملت مي عاطف :" اصعب لحظات تمر عليا هي وقت تمثيل مصر في أي بطولة دولية او افريقية ويكون عليا مسؤولية كبيرة ".

ولفتت مي عاطف :" من أجل تحقيق إنجازات في رياضة السباحة يمر الفرد بعدد كبير من الصعوبات ويبدأ بممارسة الرياضة منذ الصغر ".