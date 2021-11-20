أصغر مرشحة بانتخابات الأهلي: أنا بطلة سباحة وحققت نجاحاتي بفضل عائلتي ودعم النادي

قالت مي عاطف أصغر مرشحة على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في قائمة الكابتن محمود الخطيب بالانتخابات، إنها حققت نجاحات في حياتها وفي ممارسة رياضة السباحة بفضل دعم أهلها والنادي الأهلي .

وأضافت مي عاطف في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يتم بذل مجهودات كثيرة في التدريبات قبل دخول أي بطولة في رياضة السباحة ".

وتابعت مي عاطف :" السباحة رياضة رقمية تعتمد على أرقام السباح ولا مجال للوساطة من أجل تمثيل منتخب مصر ".

وأكملت مي عاطف :" اثناء بداية أي سباق في السباحة أركز مع نفسي فقط ولا أركز مع أي منافس لي في البطولة ".