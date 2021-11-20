عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر مرشحة بانتخابات الأهلي: أنا بطلة سباحة وحققت نجاحاتي بفضل عائلتي ودعم النادي

مي عاطف
مي عاطف

قالت مي عاطف أصغر مرشحة  على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في قائمة الكابتن محمود الخطيب بالانتخابات،  إنها حققت نجاحات في حياتها وفي ممارسة رياضة السباحة بفضل دعم أهلها والنادي الأهلي .

 

وأضافت مي عاطف  في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :"  يتم بذل مجهودات كثيرة في التدريبات قبل دخول أي بطولة في رياضة السباحة ".

 

وتابعت مي عاطف :"  السباحة رياضة رقمية تعتمد على أرقام السباح ولا مجال للوساطة من أجل تمثيل منتخب مصر ".

 

وأكملت مي عاطف :"  اثناء بداية أي سباق في  السباحة أركز مع نفسي فقط ولا أركز مع أي منافس لي في البطولة ".

الأهلى انتخابات الاهلي النادي الأهلي السباحة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

يوم الطفل العالمى..الحبس 5 سنوات عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات

الأرصاد: استقرار حالة الطقس الاثنين ..والحرارة تبقى منخفضة

أخبار الاهلي | أول رد من كهربا علي أزمته مع موسيماني .. الخطيب يكشف أسباب اختيار خالد مرتجى لمنصب أمانة الصندوق

نوستالجيا.. أهم الأزواج فى حياة الفنانة نادية لطفي و أمنية لم تحققها

الحماية المدنية تفتح طريقا أُغلق بعد سقوط شجرتين على أسلاك كهربائية بالفيوم

المباراة الأولى لـ تشافي.. شوط أول سلبي بين برشلونة و إسبانيول في الليجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

بسبب الأحوال الجوية.. السيطرة على حريق شب بعقار سكني فى قليوب

تعطيل الدراسة في القاهرة لسوء الأحوال الجوية غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل الآيس كريم .. هوايات وأكلات يعشقها الرئيس الأمريكي جو بايدن| شاهد

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ